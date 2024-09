Vlada podprla projekt za podporo uvajanju umetne inteligence v podjetja

Ljubljana, 17. septembra - Vlada je v načrt razvojnih programov uvrstila nov projekt za podporo pri uvajanju umetne inteligence v mala in srednje velika podjetja. Cilj projekta je izboljšati politike in programe za spodbujanje uporabe umetne inteligence v podjetjih, so sporočili z ministrstva za digitalno preobrazbo. Vrednost projekta znaša 2,5 milijona evrov.