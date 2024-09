Ob svetovnem dnevu varnosti pacientov opozorili na pomen pravočasne diagnostike

Ljubljana, 17. septembra - V Univerzitetnem kliničnem centru (UKC) Ljubljana so ob svetovnem dnevu varnosti pacientov danes poudarili pomen pravočasne diagnostike in terapije za uspešno zdravljenje najbolj kompleksnih bolezenskih stanj. Izpostavili so tudi multidisciplinarne time, ki v UKC Ljubljana omogočijo ustrezno diagnostiko in usklajeno načrtovanje zdravljenja.