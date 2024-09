Godina za STA: Pripravljeni na nov sistem obračunavanja omrežnine

pogovarjala sta se Jure Bernard in Urška Kristan Kastner

Ljubljana, 20. septembra - Elektrodistributerji so pripravljeni na obračun omrežnine po novem načinu s 1. oktobrom. Gre za pomembne spremembe, ki so nujne, da bo omrežje zmoglo večje obremenitve, ki jih bo prinesla večja elektrifikacija ogrevanja in prometa, poleg tega prinašajo pravičnejše plačevanje omrežnine, je za STA dejala direktorica Agencije za energijo Duška Godina.