Gospodarstveniki predstavili pobudo za Jek2

Ljubljana, 17. septembra - Podjetniki Igor Akrapovič, Jure Knez in Radko Luzar so danes predstavili Pobudo Jek2. "Ob izkoristku vseh potencialov obnovljivih virov energije nujno potrebujemo drugi blok jedrske elektrarne (Jek2)," so poudarili ustanovitelji pobude, ko so jo že podprli v GZS in v Klubu slovenskih podjetnikov SBC.