Veter minuli vikend povzročal škodo tudi v pokljuških gozdovih

Bled, 17. septembra - Močan veter je minuli konec tedna povzročal težave tudi v gozdovih na zgornjem Gorenjskem, kjer je podrl okoli 7000 kubičnih metrov drevja, od tega največ na Pokljuki. V manjši meri je pustošil tudi na območju Radovne, kjer je že lani poleti podrl okoli 50.000 kubičnih metrov drevja in kjer so šele pred kratkim ponovno odprli cesti v Kot in Krmo.