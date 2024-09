Na AmChamovem dogodku o prednostih in pomanjkljivostih slovenskega poslovnega okolja

Ljubljana, 17. septembra - Slovenija zagotavlja dobre pogoje za delo in življenje ter pridobivanje visoko kvalificiranih kadrov, še vedno pa je prostor za izboljšave, je bil eden od poudarkov poslovnega zajtrka Ameriške gospodarske zbornice v Sloveniji (AmCham Slovenija). Med pomanjkljivostmi so izpostavili dolge postopke prostorskega načrtovanja in zaposlovanja tujcev.