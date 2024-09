Hrvaška policija na meji s Srbijo pridržala srbskega igralca Sergeja Trifunovića

Zagreb, 17. septembra - Hrvaška policija je na meji s Srbijo ponoči pridržala srbskega igralca Sergeja Trifunovića zaradi suma kršenja javnega reda in miru. Igralca so na Hrvaškem pridržali že septembra lani in mu za eno leto prepovedali vstop v državo, na kar se je odzval s hudimi žalitvami na račun hrvaške policije.