Meta ruskim državnim medijem zaprla račune na svojih družbenih omrežjih

San Francisco/Moskva, 17. septembra - Na omrežjih Facebook, Instagram, WhatsApp in Threads so zaprli račune ruski državni televiziji RT, medijski skupini Rossiya Segodnya in povezanim podjetjem zaradi tujega vmešavanja, so v ponedeljek sporočili iz ameriškega tehnološkega podjetja Meta. Kremelj je v odzivu ocenil, da se je Meta s tem sama diskreditirala.