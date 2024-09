Banke v sedmih mesecih s skoraj četrtino višjim dobičkom

Ljubljana, 17. septembra - Banke so od januarja do julija ustvarile 690,1 milijona evrov čistega dobička, kar je 23,7 odstotka več kot v enakem obdobju lani. Čiste obresti so se še naprej povečevale, tokrat so na letni ravni porasli tudi neobrestni prihodki. Nadaljevalo se je tudi večje oblikovanje neto oslabitev in rezervacij.