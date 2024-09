V Evropi po besedah strokovnjakov primanjkuje družinskih zdravnikov

Ljubljana, 17. septembra - V primarnem zdravstvu se po Evropi soočajo s pomanjkanjem zlasti družinskih zdravnikov, so ob konferenci Evropskega foruma za primarno zdravstvo v Ljubljani poudarili zdravniki iz različnih držav. Rešitve vidijo v delu v multidisciplinarnih timih, ki tesno sodelujejo s skupnostjo in pacienti in jim nudijo oskrbo poleg zdravnika.