Policisti med akcijo Varno v šolo ujeli skoraj 500 prehitrih voznikov

Ljubljana, 17. septembra - Med preventivno akcijo Varno v šolo, ki je letos potekala od 26. avgusta do 8. septembra, so policisti nadzirali promet v bližini šol in na šolskih poteh. Skoraj 500 voznikov je bilo prehitrih, več kot 200 pa jih je neustrezno uporabljalo varnostne pasove in zadrževalne sisteme pri otrocih, so sporočili z Generalne policijske uprave.