Trump predstavil novo platformo za kriptovalute

New York, 17. septembra - Ameriški predsedniški kandidat Donald Trump je sinoči skupaj s sinovoma Donaldom mlajšim in Ericom ter podjetniki predstavil svojo platformo za kriptovalute, pri čemer zbrani veliko podrobnosti niso razkrili. Platforma World Liberty Financial naj bi sicer omogočala neposredne transakcije in naj bi bila lahko dostopna ljudem.