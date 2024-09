V MGL na oder postavili dramo Kazimir in Karolina Ödöna von Horvatha

Ljubljana, 17. septembra - V Mestnem gledališču ljubljanskem (MGL) so na oder postavili dramo Ödöna von Horvatha z naslovom Kazimir in Karolina v avtorski priredbi Nine Rajić Kranjac in Tiborja Hrsa Pandurja. Nina Rajić Kranjac podpisuje tudi režijo predstave, ki jo je direktorica in umetniška vodja MGL Barbara Hieng Samobor označila kot enega od vrhuncev sezone.