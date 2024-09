Za projekt digitalno državljanstvo v vzgojno-izobraževalnih zavodih izbrana ljubljanska pedagoška fakulteta s partnerji

Ljubljana, 17. septembra - Na javni razpis digitalno državljanstvo v vzgojno-izobraževalnih zavodih - krepitev kompetenc za digitalno družbo v okviru načrta za okrevanje in odpornost sta prispeli dve vlogi. Za projekt je ministrstvo za vzgojo in izobraževanje izbralo ljubljansko pedagoško fakulteto z devetimi partnerji, so sporočili z ministrstva.