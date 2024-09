Finance o potencialnih vzrokih za odstop komisarja Vesela (17. 9.)

Ljubljana, 17. septembra - Peter Frankl v komentarju Predsednik Robert Golob in dolenjski zarotniki piše o odstopu slovenskega kandidata za evropskega komisarja Tomaža Vesela. Meni, da je bila njegova kandidatura stvar dogovora med Veselom, Martinom Odlazkom, Aleksandrom Čeferinom in Robertom Golobom, ter navaja možne razloge, da je vodja opozicije Janez Janša to podprl.