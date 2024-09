Guterres obsodil izraelsko kolektivno kaznovanje prebivalcev Gaze

New York, 17. septembra - Nič ne opravičuje izraelskega kolektivnega kaznovanja prebivalcev Gaze, ki nepredstavljivo trpijo, je v ponedeljek za francosko tiskovno agencijo AFP izjavil generalni sekretar Združenih narodov Antonio Guterres. Obsodil je vsesplošni pokol in lakoto, ki pestita to palestinsko enklavo. Prav tako je obsodil spodkopavanje rešitve dveh držav.