Nagrada Milke in Metoda Badjure letos kostumografinji Zvonki Makuc

Portorož, 17. septembra - Nagrado Milke in Metoda Badjure za življenjsko delo na področju filmske ustvarjalnosti bo letos prejela kostumografinja Zvonka Makuc, so sporočili s Festivala slovenskega filma Portorož. Ustvarila je kostumografije za številne slovenske in mednarodne žanrsko različne celovečerne filme, mnogi od njih so bili nagrajeni na filmskih festivalih.