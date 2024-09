Igralna površina stadiona Stožice letos v popolno prenovo

Ljubljana, 17. septembra - Od sanacije površine stadiona v Stožicah februarja in marca do danes je bilo na stoženskem stadionu 23 tekem, v kar niso všteti treningi, do 12. decembra jih bo še 22. Iz Športa Ljubljana, ki je upravljavec stadiona, so za spletno stran N1 sporočili, da decembra načrtujejo celovito sanacijo igralne površine.