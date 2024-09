V sredo dveurna opozorilna stavka Cimosovih delavcev

Koper, 17. septembra - Sindikat v koprskem Cimosu je za sredo napovedal dveurno stavko. Potekala bo med 12. in 14. uro, glavni razlog zanjo pa se skriva v dejstvu, da se v pol leta niso uspeli uskladiti glede dviga plač in novega plačnega modela. Stavka je bila namreč napovedana že spomladi, a so jo predstavniki delavcev marca zamrznili.