Newyorške borze končale mešano

New York, 16. septembra - Indeksi na newyorških borzah so današnje trgovanje sklenili mešano, indeks Dow Jones pa postavlja nov rekord, poroča AFP. Vlagatelji so sicer v pričakovanju izsledkov zasedanja ameriških centralnih bankirjev, ki se bo začelo jutri in sklenilo v sredo. Nafta se je podražila, cena zlata pa se je znižala.