Predlog zakona o kakovosti v zdravstvu za vzpostavitev sistema zagotavljanja varnosti bolnikov

Ljubljana, 17. septembra - Predlog zakona o zagotavljanju kakovosti v zdravstvu, ki ga je pripravila vlada, naj bi po navedbah ministrstva za zdravje zagotovil najvišjo stopnjo varnosti pacientov in zmanjšal tveganja za njihova življenja in zdravje. Poglavitni cilj predloga je namreč vzpostaviti pogoje za zagotovitev sistema vodenja in upravljanja kakovosti v zdravstvu.