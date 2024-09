Tuje tiskovne agencije o Sloveniji (16. 9.)

Ljubljana, 16. septembra - Tuje tiskovne agencije so med drugim poročale o kandidatki za evropsko komisarko Marti Kos in odstopu kandidata za evropskega komisarja Tomaža Vesela. Hrvaška tiskovna agencija je poročala o bolj nalezljivi podrazličici covida v Sloveniji, srbska tiskovna agencija pa o tem, da so v Avstriji našli mrtvega turnega smučarja iz Slovenije.