Policija opozarja na zelo zahtevne razmere v gorah, pogrešan 33-letni planinec

Ljubljana, 16. septembra - Razmere v gorah so že zelo zimske in zato nevarne, opozarjajo na Policijski upravi Kranj. Vzpone po zahtevnih in zelo zahtevnih poteh manj izkušenim pohodnikom za zdaj odsvetujejo. Na širšem območju Triglava sicer iščejo 33-letnega tujega pohodnika, ki se v nedeljo ni vrnil v dolino. Na Triglav naj bi se s Krme sam odpravil v noči na soboto.