Upravni odbor kuvajtske nogometne zveze odstopil po kaosu na tekmi

Kuvajt, 16. septembra - Celoten upravni odbor kuvajtske nogometne zveze je odstopil, potem ko so navijače več ur pustili pri visokih temperaturah med kvalifikacijsko tekmo za svetovno prvenstvo proti Iraku. Ljudje so omedlevali pri temperaturah nad 40 stopinj Celzija, ko so stali v vrsti, osebje na stadionu pa je ostalo gluho na njihove prošnje, naj jim dajo vodo.