Višje sodišče: ZZZS mora vsebinsko obravnavati zahtevo za dodelitev osebnega zdravnika

Ljubljana, 16. septembra - Višje delovno in socialno sodišče v Ljubljani je zavrnilo pritožbo ZZZS in odločilo, da mora ZZZS vsebinsko obravnavati zahtevo za dodelitev osebnega zdravnika, saj gre za upravno zadevo, so sporočili iz Pravne mreže za varstvo demokracije. Tožbo je vložila Anuška Podvršič, ki je ostala brez osebnega zdravnika, ZZZS pa je njeno zahtevo zavrnil.