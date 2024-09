Odbor DZ za premišljene rešitve glede Teša

Ljubljana, 16. septembra - Odbor DZ za infrastrukturo, okolje in prostor se je danes seznanil z informacijo o tveganju predčasnega prenehanja obratovanja Teša in Premogovnika Velenje ter s tem povezano problematiko zagotavljanja ogrevanja v Šaleški dolini. Člani odbora so v razpravi pozvali k premišljenim rešitvam, slišati je bilo tudi kritike preteklih političnih odločitev.