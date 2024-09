Do konca meseca odprt razpis za projekt Šport mladim

Ljubljana, 16. septembra - Klubi, ki kalijo mlade športnice in športnike v nogometu, rokometu, alpskem smučanju, namiznem tenisu, odbojki, košarki, smučarskih skokih, teku na smučeh in biatlonu se lahko do 30. septembra prijavijo na letošnji že deseti zaporedni razpis Šport mladim, so sporočili organizatorji razpisa.