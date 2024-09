Zakon o pozabi po preboleli bolezni s prepovedjo diskriminacije in globami za kršitelje

Ljubljana, 17. septembra - Predlog zakona o pozabi po preboleli bolezni ureja pravico oseb po prebolelem raku in oseb, okuženih z virusom hepatitisa C ali HIV, do nediskriminatornega dostopa do zavarovalnih pogodb življenjskih zavarovanj in kreditnih zavarovanj ter kreditnih pogodb za nepremičnino. Predlog, ki ga je v ponedeljek potrdila vlada, določa tudi globe za kršitve.