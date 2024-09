V Ohiu razstava tehniškega muzeja o povezavah med slovenskimi in ameriškimi posamezniki

Cleveland, 18. septembra - Razstava Tehniškega muzeja Slovenije Mi in oni brez meja (Us and Them without Frontiers), ki predstavlja povezave med slovenskimi in ameriškimi posamezniki ter skupno znanje, nadaljuje gostovanje po ZDA. Trenutno je na ogled v Slovenskem muzeju in arhivu v Clevelandu v zvezni državi Ohio. Doslej je bila postavljena na osmih lokacijah po ZDA.