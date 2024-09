Sloviti Messner dopolnil 80 let

Bolzano, 17. septembra - Legenda alpinizma Reinhold Messner, ki velja za enega najboljših vseh časov, danes praznuje 80. rojstni dan. Njegovi dosežki v Himalaji so navdihnili generacije alpinistov. Njegovi podvigi so odmevali tudi v slovenskem prostoru. Je prijatelj Slovenije in dobro zapisan med generacijami slovenskih alpinistov.