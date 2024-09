Pirc Musar na Nizozemskem tudi s predsednico Mednarodnega kazenskega sodišča

Haag, 16. septembra - Predsednica republike Nataša Pirc Musar, ki se mudi na delovnem obisku na Nizozemskem, se je danes med drugim sestala s predsednico Mednarodnega kazenskega sodišča (ICC) Tomoko Arkane in tožilcem ICC Karimom Khanom. Srečala se bo tudi z nizozemskim kraljem Viljemom-Aleksandrom in premierjem Dickom Schoofom, so sporočili v njenem uradu.