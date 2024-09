Predlog novele zakona o elektronski identifikaciji in storitvah zaupanja v javni razpravi

Ljubljana, 16. septembra - Ministrstvo za digitalno preobrazbo je pripravilo predlog novele zakona o elektronski identifikaciji in storitvah zaupanja. Predlog po navedbah ministrstva med drugim bolj celovito in jasno določa obveznosti pri elektronskem identificiranju in ravnanju s kvalificiranim potrdilom. Predlog novele bo v javni razpravi do 16. oktobra.