Hrvaškega kapitana v Turčiji obsodili na 30 let zapora

Ankara, 16. septembra - Turško sodišče je kapitana iz Splita nepravnomočno obsodilo na 30 let zapora, ker so na ladji, ki ji je poveljeval, našli kokain. Hrvaški kapitan je že eno leto v zaporu v Ankari, potem ko so ga turške oblasti oktobra lani pridržale skupaj z devetimi pomorščaki, danes piše hrvaški spletni portal Index.