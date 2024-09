Nobelovka Mohamadi ob obletnici protestov v Iranu pozvala k odpravi zatiranja žensk

Teheran/Bruselj, 16. septembra - Zaprta iranska aktivistka za pravice žensk in Nobelova nagrajenka za mir Narges Mohamadi je ob današnji drugi obletnici množičnih protestov v Iranu, v ospredju katerih so bile ženske, mednarodno skupnost pozvala k ukrepanju proti zatiranju žensk po svetu. Obletnice protestov so se spomnili tudi v Bruslju.