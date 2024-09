Poplave v Afriki prizadele milijone ljudi

Port Sudan, 16. septembra - Hudourniško deževje in poplave so povzročile veliko škodo v državah zahodne in osrednje Afrike ter v Sudanu in Južnem Sudanu. Po podatkih ZN je na celini v poplavah umrlo že več kot 500 ljudi. Po podatkih Urada ZN za usklajevanje humanitarnih zadev (OCHA) je samo v Čadu zaradi poplav prizadetih milijon ljudi, v Nigeriji 600.000 in v Nigru 300.000.