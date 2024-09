Začetek ocenjevanja gospodarske škode v julijskih neurjih

Ljubljana, 16. septembra - Gospodarsko ministrstvo je začelo ocenjevati neposredno škodo v gospodarstvu, ki so jo povzročila neurja 19. in 20. julija letos. Gospodarske družbe, podjetniki, posamezniki, ki samostojno opravljajo dejavnost, zavodi in zadruge lahko oceno škode prijavijo najpozneje do vključno 30. septembra.