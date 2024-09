OZS prenovila blagovno znamko za promocijo tradicionalnih slovenskih gostiln

Ljubljana, 16. septembra - Sekcija za gostinstvo in turizem pri Obrtno-podjetniški zbornici (OZS) je ob podpori STO in ministrstva za gospodarstvo, turizem in šport prenovila blagovno znamko za promocijo tradicionalnih slovenskih gostiln Gostilna Slovenija. Na današnjem dogodku so znak podelili še štirim gostilnam, tako da se jih z njim trenuno ponaša 41.