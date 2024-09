Vlada določila besedili dveh zdravstvenih zakonov

Ljubljana, 16. septembra - Vlada je na dopisni seji določila besedilo predlogov zakonov o zagotavljanju kakovosti v zdravstvu ter o pravici do pozabe po preboleli bolezni. Prvi naj bi zmanjšal tveganja za bolnike, drugi pa bo bolnikom po preboleli bolezni omogočil enako obravnavo pri najemanju dolgoročnih kreditov in zavarovanj, so sporočili po seji vlade.