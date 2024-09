Na Poljskem v poplavah več smrtnih žrtev

Varšava, 16. septembra - Na Poljskem so v poplavah, ki so prizadele več držav v srednji in vzhodni Evropi, življenje doslej izgubili najmanj štirje ljudje, je sporočila poljska policija. Poljski premier Donald Tusk je danes že napovedal pomoč v višini milijarde zlotov (234 milijonov evrov) za prizadete predele države in prebivalce.