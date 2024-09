Izšel prenovljen prevod Bele garde Mihaila Bulgakova

Ljubljana, 16. septembra - Pri založbi Celjski Mohorjevi družbi je v prenovljenem prevodu izšel zgodovinski roman Bela garda ruskega pisatelja Mihaila Bulgakova, v katerem so v ospredju kaotično ozračje in osebne tragedije. Čas državljanske vojne od decembra 1918 do začetka februarja 1919 v Kijevu je podan skozi oči družine Turbin in njihovih prijateljev.