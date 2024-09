Tretjemu zahtevku za izplačilo iz mehanizma za okrevanje pozitivna ocena Bruslja

Bruselj/Ljubljana, 16. septembra - Evropska komisija je danes podala predhodno pozitivno oceno tretjega zahtevka za plačilo sredstev iz mehanizma za okrevanje in odpornost. Slovenija pričakuje plačilo zahtevka v višini 257,7 milijona evrov še v letošnjem letu, so sporočili iz urada za okrevanje in odpornost.