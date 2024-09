Prevzem podjetja Kea za hrvaški Studenac priložnost za nadaljnjo rast v Sloveniji

Ljubljana/Split, 16. septembra - Prevzem šentjurske trgovske verige Kea predstavlja odlično izhodišče za nadaljnjo širitev v Sloveniji, je ob predstavitvi posla v Ljubljani dejal član uprave za prevzeme in integracije v hrvaški trgovski verigi Studenac Andrija Topić. Vrednosti posla niso razkrili, so pa napovedali, da bodo ohranili zaposlene in dobavitelje družbe Kea.