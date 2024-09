V Topolšici še odstranjujejo posledice nedeljskega vetra

Topolšica, 16. septembra - V Topolšici, kjer je močan veter v nedeljo povzročil precej škode, so prostovoljni gasilci tudi danes na terenu in odstranjujejo posledice. Veter je poškodoval več streh in podrl na desetine dreves, so danes za STA povedali na Občini Šoštanj. Zaradi vremenskega dogajanja se je v nedeljo nekaj po deveti uri sprožila tudi sirena za splošno nevarnost.