Alfi Nipič praznuje 80 let

Ljubljana, 17. septembra - Pevec zabavne in narodnozabavne glasbe Alfi Nipič danes praznuje 80 let. Širši javnosti je najbolj znan s skladbo Silvestrski poljub iz leta 1971, ki je postala zimzelena in tradicionalno predvajana v decembrskem času. Leta 2014 je prejel državno odlikovanje red za zasluge, letos poleti pa so v Jarenini odprli po njem imenovan muzej.