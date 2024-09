Slovenske rokometašice brez najboljših igralk v nov olimpijski ciklus

Ljubljana, 16. septembra - Selektor slovenske ženske rokometne reprezentance Dragan Adžić je danes predstavil seznam igralk za bližnjo akcijo v tednu Evropske rokometne zveze med 23. in 28. septembrom ter evropsko prvenstvo med 28. novembrom in 15. decembrom v Avstriji in Švici ter na Madžarskem. Na njem manjkajo praktično vse nosilke slovenske igre.