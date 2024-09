Na Češkem zaradi poplav nove evakuacije

Ostrava, 16. septembra - Na Češkem, kjer še naprej vladajo zaostrene poplavne razmere, so oblasti odredile nadaljnje evakuacije v tretjem največjem mestu, Ostravi, kjer so na več delih popustili nasipi ob reki Odri, je povedal minister za okolje Petr Hladik. Prebivalce so na varno pripeljali z gumijastimi čolni. Na vzhodu države je v reki Krasovka utonil človek.