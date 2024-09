Nemška politika zmanjševanja emisij pristala na ustavnem sodišču

Karlsruhe, 16. septembra - Nemške okoljevarstvene organizacije so zaradi sprememb nemške zakonodaje s področja zmanjševanja emisij napovedale vnovični sodni spopad z nemško državo. Postopek je pred ustavnim sodiščem sprožilo 54.000 tožnikov, ki zahtevajo ukrepe za zmanjšanje emisij po vseh sektorjih, tudi v prometnem, so pojasnili v organizacijah Greenpeace in Germanwatch.