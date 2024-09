V Avstriji še naraslo število smrtnih žrtev poplav

Dunaj, 16. septembra - Poplave v Spodnji Avstriji, kjer so oblasti razglasile stanje naravne nesreče, so zahtevale še dve smrtni žrtvi, je danes sporočila policija. Pred tem je v nedeljo med intervencijo v poplavljeni stavbi življenje izgubil gasilec. Razmere v deželi ostajajo napete, številne ceste so zaprte, več tisoč gospodinjstev pa je brez elektrike.