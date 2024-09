Ljubljanska borza uvodoma v rdečem

Ljubljana, 16. septembra - Ljubljanska borza se je prvo trgovalno dopoldne v tem tednu obarvala v rdeče. Indeks najpomembnejših podjetij SBI TOP je do 11.30 zdrsnil za 0,12 odstotka, med blue chipi pa največ, prek odstotek, izgubljajo delnice Save Re in Zavarovalnice Triglav. Najbolj prometne so medtem delnice NLB, lastnika jih je doslej zamenjalo okoli 120.000 evrov.