V novih izraelskih zračnih napadih na Gazo več smrtnih žrtev

Gaza, 16. septembra - V izraelskih zračnih napadih na Gazo je bilo ponoči in zgodaj zjutraj ubitih najmanj 18 ljudi. Deset jih je umrlo v napadu na begunsko taborišče Nuseirat, med njimi ženske in otroci, in osem v dveh ločenih napadih na mesti Gaza in Rafa, navedbe zdravstvenih delavcev navaja francoska tiskovna agencija AFP.